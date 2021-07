Iezzo: “Donnarumma aveva personalità già a 16 anni”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di RadioMarte a Marte Sport Live.

“Quando arrivai a Napoli feci un’intervista e dopo che parlammo di me e Mirante c’era una foto di Gigio che aveva 8 anni e il suo maestro disse che sarebbe arrivato in Nazionale. La personalità l’aveva già a 16 anni. C’è una cosa che non si può spiegare ed è l’intuito. Non lo impari, lo hai dentro. Riesci a capire prima dove può calciare l’avversario e lui questa dote ce l’ha. Ha una velocità nell’andare a terra che è eccezionale. Lo si può considerare il Maradona dei portieri. Rinnovo? Non entro in merito a certe situazioni, sicuramente è un peccato non averlo nel nostro campionato. Lui è già uno dei più forti al mondo e poi lo vedremo sul tetto.

Insigne? Non ho capito l’uscita di De Laurentiis, dico la verità. Per ciò che sta dimostrando Lorenzo a Napoli dev’essere accontentato. Vediamo molto spesso ingaggi che non sono giusti per certi giocatori. Oggi è il talento più forte che abbiamo in Italia e non vedo perché non accontentarlo. Bisogna riconoscergli quello che gli spetta. Magari uno stringe la cinta e l’altro viene incontro”.