EURO 2020 Semifinale – Italia-Spagna 5-3 (d.c.r.), azzurri in finale, freddo dal dischetto Jorginho

Questa sera a Wembley si è giocata la semifinale di Euro 2020 tra l’Italia e la Spagna. Nel primo tempo da segnalare l’ottima parata di Donnarumma su Olmo da pochi passi. Gli azzurri fanno fatica contro il pressing degli iberici, anche se nel finale di primo tempo l’occasione è di Emerson Palmieri, assist di Insigne e il terzino sinistro del Chelsea coglie la traversa. Ad inizio ripresa la musica non cambia, però la squadra di Mancini ci prova con Chiesa, parata di Unai Simon. Il vantaggio arriva con l’esterno della Juventus che tira a giro, rimane immobile Unai Simon. Gli ospiti tentano una reazione, Di Lorenzo anticipa Ferran Torres. La Spagna pressa e prova ancora a segnare. Prima con Oryazabal, non ci arriva di testa di un soffio. L’Italia però spreca la palla del raddoppio con Berardi, conclusione fiacca, parata del portiere avversario. Dopo un minuto arriva il pareggio, Olmo serve Morata che spiazza Donnarumma. Si va ai supplementari e la partita si spegne come ritmi. Rigori dove decide prima la parata del portiere del Milan, su Morata e decisivo quello di Jorginho che spiazza Unai Simon. Ora gli azzurri attendono la vincente di domani tra Inghilterra e Danimarca che si disputerà domenica a Wembley. A fine gara cori per Spinazzola e con Insigne con la maglia del terzino della Roma, infortunato.

Italia (4-3-3): Donnarumma 6,5, Di Lorenzo 7, Bonucci 6,5, Chiellini 6,5, Emerson Palmieri 6,5 (29′ st Toloi 5,5), Barella 5 (40′ st Locatelli 5), Jorginho 6,5, Verratti 5 (28′ st Pessina 5,5), Chiesa 6,5 (2′ 2ts Bernardeschi 6), Immobile 5,5 (16′ st Berardi 5,5), Insigne 6,5 (40′ st Belotti 5,5). A disp.: Meret, Sirigu, Acerbi, Cristante, Bastoni, Florenzi. All.: Mancini 6,5

Spagna (4-3-3): Unai Simon 6, Azpilicueta 6 (40′ st Marcos Llorente 6), Garcia 6 (4′ 2ts Pau Torres s.v.), Laporte 6, Jordi Alba 6, Koke 5 (25′ st Rodri 5,5), Busquets 6 (1′ 2ts Thiago Alcantara s.v.), Pedri 6,5, Oyarzabal 6 (25′ st Gerard Moreno 6), Dani Olmo 6, Ferran Torres 5,5 (17′ st Morata 5,5). A disp.: De Gea, Sanchez, Diego Llorente, Gaya, Fabian, Traore. All.: Luis Enrique 5,5

Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: 15′ st Chiesa (I), 35′ st Morata (S)

Rigori: Locatelli (I) parato, Dani Olmo (S) alto, Belotti (I) gol, Gerard Moreno (S) gol, Bonucci (I) gol, Thiago Alcantara (S) gol, Bernardeschi (I) gol, Morata (S) parato, Jorginho (I) gol

Ammoniti: Busquets (S), Toloi, Bonucci (I)

A cura di Alessandro Sacco