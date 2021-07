Di Marzio: “C’è chi vince col gioco e chi col gruppo, noi siamo un mix”

Gianluca Di Marzio, giornalista ed opinionista tv, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte a Marte Sport Live.

“Tutto il sentimento e il senso di appartenenza degli emigranti ti portano a vivere queste partite che purtroppo chi vive in Italia non ha potuto seguire dallo stadio. Cerco di far vivere ai nostri connazionali i retroscena e i dietro le quinte. Mi hanno scritto in privato ragazzi che hanno comprato i biglietti per la finale e non sanno come venire per via delle quarantene. Questa cosa fa piangere il cuore. L’unione del gruppo è il valore aggiunto? Ci sono squadre che vincono solo attraverso il gioco e altre attraverso il gruppo. Noi siamo un bel mix. Tante volte si dice che l’Italia è giovane e brava. Donnarumma è il miglior portiere del mondo, Bonucci e Chiellini giocano su alti livelli, Jorginho e Verratti sono tra i centrocampisti più forti d’Europa. Chiesa è una delle migliori ali. Abbiamo un gran collettivo, anche con lo staff. C’è qualcosa che fa commuovere di questa Italia. Domenica sarà dura, specialmente se l’Inghilterra andrà in finale perché giocheremo in trasferta”.