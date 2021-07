Christian Eriksen, la Uefa lo invita alla finale di domenica

La Uefa ha invitato Christian Eriksen e le persone che hanno contribuito a salvargli la vita, a partecipare alla finale di Wembley in programma domenica. Uno dei paramedici ospiti, Peder Ersgaard, si è detto onorato di ricevere un invito vip dal presidente Aleksander Ceferin. Dopo l’applicazione di un defibrillatore, Eriksen si sta interrogando sul suo futuro. Se verrà stabilito che dovrà aiutare stabilmente il cuore del danese che gioca nell’Inter, le possibilità di ottenere l’idoneità sportiva per tornare in Italia sono nulle. Se invece il defibrillatore sarà temporaneo, serviranno mesi ma esiste ancora una possibilità di rivederlo in nerazzurro, obiettivo confessato dall’amministratore delegato Marotta nelle ore successive al malore accusato dal giocatore. La cessione in Inghilterra, Olanda (Daley Blind dell’Ajax gioca con un defibrillatore) e Danimarca, dove i parametri per l’idoneità sportiva sono meno rigidi, resta l’ipotesi più probabile.

Il Mattino