Approfondimento e grafico A. Pisciotta – Insigne prestazione di sacrificio

Approfondimento su Lorenzo Insigne, calciatore del Napoli. Ieri durante la partita di Euro 2020, l’attaccante azzurro sostituito all’85’ minuto da Belotti.

Tocchi effettuati

Nel grafico di fianco si riportano tutti i tocchi effettuati dall’attaccante italiano. Il totale dei tocchi di Lorenzo Insigne sono 33 su 597 totali della nazionale italiana, molto pochi rispetto a quelli che ci ha abituato a vedere lo scugnizzo napoletano.

Passaggi effettuati

In quest’altro grafico possiamo vedere i passaggi effettuati da Insigne. Per un parziale di 31 passaggi su 387 totali della squadra italiana. L’attaccante azzurro ha avuto l’76,7% di passaggi riusciti.

Zona di gioco

Infine in questo grafico notiamo la posizione media dell’attaccante italiano, Insigne, dove ha fatto una partita molto contenuta infatti vediamo che la presenza maggiore la si nota nella parte appena superato il centrocampo, con qualche sprazzo anche davanti la difesa. E la sua valutazione finale della partita è di 6.27 su 10.

Conclusioni

La partita terminerà ai rigori con la vittoria dell’Italia per 4a2 contro un’ottima Spagna. L’attaccante azzurro ha fornito una prova alquanto diversa da quella che ci ha fatto vedere, ma lo sapevamo la Spagna era un avversario ostico e che fa del tiki-taka il suo stile di gioco, infatti a fine partita avrà il 70% circa del possesso palla. Mancini gli chiede di sacrificarsi in fase di non possesso e lui lo fa, gli chiede di fare il falso centravanti e lui lo fa. All’85’ minuto lo sostituisce con Belotti per dare freschezza, velocità e profondità agli azzurri. Ma chissà se Spalletti non abbia preso appunti per far giocare lo scugnizzo napoletano dietro Osimhen nel Napoli, dando così ulteriori spazi e gioco al fantasista azzurro (rinnovo permettendo, ndr).

Ora si attende di conoscere l’altra finalista, ovvero la vincente tra Danimarca ed Inghilterra. Una delle due affronterà l’Italia a Wembley domenica 11 luglio 2021, alle 21.00, data che ha degli ottimi ricordi per gli azzurri, che vinsero la Finale del Campionato Mondiale del 1982 in Spagna, contro la Germania.

Premi qui per seguire Euro2020

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta