Approfondimento e grafico A. Pisciotta – Di Lorenzo ottima prestazione, qualità e quantità

Approfondimento su Giovanni Di Lorenzo, calciatore del Napoli. Ieri durante la partita di Euro 2020, il terzino, prima a destra e poi a sinistra ha concluso la partita fino al 120esimo.

Tocchi effettuati

Nel grafico di fianco si riportano tutti i tocchi effettuati dal terzino italiano. Il totale dei tocchi di Giovanni Di Lorenzo sono 59 su 597 totali della nazionale italiana.

Passaggi effettuati

In quest’altro grafico possiamo vedere i passaggi effettuati da Di Lorenzo. Per un parziale di 46 passaggi su 387 totali della squadra italiana. Il centrocampista azzurro ha avuto l’73,5% di passaggi riusciti.

Zona di gioco

Infine in questo grafico notiamo la posizione media del terzino italiano, Di Lorenzo, prima sul lato destro il suo naturale dove si notano degli sprazzi molto esterni che arrivano fino al limite dell’area avversaria, mentre sulla sinistra dove è più conservativo, in quanto non essendo nemmeno il suo lato. E la sua valutazione finale della partita è di 6.77 su 10.

Conclusioni

La partita terminerà ai rigori con la vittoria dell’Italia per 4a2 contro un’ottima Spagna. Il terzino italiano fa registrare una buona prestazione con delle chiusure diagonali importanti. Si fa trovare pronto anche in alcune ripartenze, anche se lo vediamo più bloccato rispetto al solito, complice anche il tiki-taka spagnolo che a fine partita vedrà il 70% circa di possesso palla. Bravo anche sul ruolo di terzino sinistro quando esce Emerson Palmieri per fa spazio a Toloi, si sacrifica sulla fascia sinistra non proprio di sua competenza, e chissà Mancini avrà dato qualche soluzione in più a Spalletti proprio con la mossa di ieri sera.

Ora si attende di conoscere l’altra finalista, ovvero la vincente tra Danimarca ed Inghilterra. Una delle due affronterà l’Italia a Wembley domenica 11 luglio 2021, alle 21.00, data che ha degli ottimi ricordi per gli azzurri, che vinsero la Finale del Campionato Mondiale del 1982 in Spagna, contro la Germania.

Approfondimento a cura di Antonio Pisciotta