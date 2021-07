Dopo le parole di De Laurentiis sul rinnovo di Insigne, quasi in bilico si direbbe, sembra che, stando a Tuttosport, anche Dries Mertens potrebbe essere ceduto. Infatti stando a quanto riportato dal quotidiano sportivo , il Napoli non potrebbe permettersi di tenere in panchina un giocare, seppure Mertens, a 9 milioni lordi l’anno. Molto dipenderà anche dalle offerte che arriveranno per lui.

Fonte Tuttomercatoweb