Il Pomigliano femminile, neo promosso in serie A, prosegue nella sua opera di rinnovo dei contratti. Dopo le ufficialità di Gaia Apicella e Giulia Ferrandi, oggi è il turno di Giusy Moraca. L’attaccante classe ’97 ha rinnovato fino al 2021/22 e sarà per la ragazza nativa di Napoli l’occasione per mettersi in evidenza in massima serie.

La Redazione