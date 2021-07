SERIE A FEMMINILE – Emanuela Schioppo rinnova con il Pomigliano

Proseguono i rinnovi in casa Pomigliano femminile, con le artefici della promozione in serie A. Dopo Apicella, Ferrandi, Moraca adesso è il turno di Emanuela Schioppo che firma per un’altra stagione. La ragazza di Posillipo esprime tutta la sua gioia. “Per un altro anno indosserò la casacca granata . Sarà un onore rappresentare e difendere questi colori in giro per L Italia. Dopo 9 anni ritorno in Serie A. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile ciò. Prometto di dare sempre me stessa e di sudare la maglia come ho sempre fatto . Contenta di essere ancora una Pantera”.

