Paolo Paganini, giornalista: “Maksimovic? Spalletti lo stima…”

A “Si gonfia la rete”, Paolo Paganini, giornalista:

“Maksimovic può tornare a Napoli? Da ciò che so ha avuto delle offerte importanti dalla Turchia però non è che sia così allettato da questa prospettiva. La possibilità che possa rinnovare con il Napoli – anche perché Spalletti lo stima – è concreta. Sarebbe comunque un giocatore che andrebbe a rinforzare la rosa e non credo che il Napoli farà a meno di Koulibaly. Io credo che al di là delle richieste non soddisfacenti possa rimanere a Napoli. Emerson Palmieri? So che il Napoli un’offerta l’ha fatta al Chelsea. Spalletti ha contattato il giocatore e ha trovato terreno fertile, la prospettiva Napoli interessa al calciatore. Sicuramente il profilo interessa, ora però c’è un po’ la concorrenza della Roma perché è uno dei giocatori che Mourinho ha indicato come sostituto di Spinazzola. Pjanic alla Juve o al Tottenham? In questo momento la Juventus sta cercando di chiudere per Locatelli, la forza maggiore sarebbe quello. Si parla di Dragusin e Rovella come contropartite tecniche, in un operazione da 40 milioni. Pjanic vorrebbe tornare con un prestito secco: la Juventus ci pensa ma non è una priorità. Peraltro c’è il nodo Ramsey, lui voleva andare via ma invece ora vorrebbe restare. Forse c’è un problema di buonuscita, che lui vorrebbe ottenere. Paratici lo stima tanto, potrebbe andare al Tottenham. James Rodriguez al Milan? Mendes lo sta proponendo a destra e a sinistra. Il Milan vorrebbe puntare su un giocatore più giovane e con un ingaggio meno pesante. Sta pensando soprattutto a Zaccagni del Verona. Il Napoli era in pole position, ma in ottica Spalletti sono altre le priorità. Il Milan però ha già speso tanto quindi deve portare via qualcosa a livello di gestione. Koulibaly? Se arriva l’offerta importante va via ma al 60% resta. Insigne? Al momento resta al 50%. Per me il Napoli non può permettersi di perdere il suo giocatore simbolo, ma il ragazzo ha dato un messaggio chiaro: per lui può essere l’ultimo grande contratto. Fabian Ruiz potrebbe essere il sacrificato, le richieste da Real Madrid e Barcellona ci sono. Le valutazioni dei giocatori però sono un po’ scese”.

Fonte: Radio Marte