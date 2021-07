Napoli-Mertens, cambio di strategia di mercato per il d.s. Giuntoli

L’operazione alla spalla di Mertens, presa di comune accordo con il Napoli e lo staff medico di Raffaele Canonico, sarà fatta in Belgio. Il calciatore fiammingo dovrà star fermo entro le tre settimane e il rischio è che dovrà star fermo fino a settembre. Tutto ciò, come riporta il Corriere dello Sport, porterà ad un cambio di strategia per il d.s. Giuntoli. Il club azzurro a questo punto dovrà togliere dal mercato Andrea Petagna, che era l’oggetto del desiderio di diverse società, ma questo contrattempo sposterà qualsiasi tipo di operazione in uscita.

La Redazione