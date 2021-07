Italia/Spagna, questione di fantasia: Insigne vs Ferran Torres

Italia/Spagna, l’appuntamento è per questa sera. La sfida tra il palleggio ed il Tiki Taka, certo, ma anche quella tra due “fantasie. E’ proprio a queste che fa riferimento Il Mattino analizzando la gara. Il quotidiano si focalizza su Insigne e Ferran Torres, in pratica la fantasia al potere che vedremo nella prima semifinale di scena tra poco a Wembley. Italia-Spagna sarà nel segno dei due talenti in attacco, il numero 10 della Nazionale di Mancini e l’11 dell Roja di Luis Enrique. Tutti e due esterni d’attacco nel 4-3-3, hanno segnato finora due gol a testa in questo torneo.