In questo momento tutti passano la palla a Lorenzo, pure il presidente

Al momento c’è il silenzio tra le parti. O meglio, c’era. Perchè De Laurentiis, adesso, qualcosa l’ha detta. In pratica ha passato la palla a Lorenzo Insigne, nel bene e nel male. Mercoledì scorso parlava di attesa. «Il futuro di Insigne? Ne parleremo dopo l’Europeo. Sarà quel che sarà». Qualche giorno soltanto e la strategia è cambiata. «Lorenzo sa di essere un prodotto del vivaio e infatti ho ripreso Santoro che scovò Insigne: avevo bisogno di uno che conoscesse il territorio. Se poi Insigne si è stancato e vuole andare in giro per l’Europa è una sua scelta», parole che non lasciano troppo spazio all’interpretazione. A pronunciarle è il patron De Laurentiis in collegamento video durante l’inaugurazione della mostra fotografica «Diego Armando Maradona: Il riscatto sociale attraverso lo sport», che si è aperta ieri mattina al centro commerciale Jumbo di Trentola Ducenta.

Il Mattino