Gianluca Ciotti, avvocato: “Mi dispiace che non sia stata fatta giustizia per Gavillucci”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Gianluca Ciotti, avvocato:

“I reintegri di Minelli e Baroni? È stata una vittoria mia e del nuovo corso dell’AIA, che si sta dimostrando avveduto e capace. Bisogna sempre tenere presenti gli errori del passato, in modo da evitare che in futuro possano verificarsi nuovamente episodi spiacevoli. Mi dispiace che non sia stata fatta giustizia per Gavillucci, che può essere considerato il padre di queste battaglie legali. Rizzoli opinionista di DAZN? Ha una grande competenza maturata in tanti anni di carriera da arbitro e designatore che gli permette di trovare una collocazione anche al di fuori dell’AIA. Forse, però, in termini di opportunità questa soluzione non è il massimo per l’AIA. Il possibile conflitto d’interessi tra la Nazionale italiana e la sponsorizzazione della FIAT? Solo chi è complottista può ritenere che questa sponsorizzazione rappresenti un problema per la regolarità del sistema calcio. La possibile designazione di Kuipers per la finale? Ha 48 anni, il che dimostra come il vincolo dell’età per l’arbitraggio sia un errore. Rocchi nuovo designatore? Credo sia la scelta migliore, in questo ultimo anno ha avuto modo di confrontarsi con le società in relazione al VAR e quindi può portare una conoscenza a 360°”.

Fonte: Radio Punto Nuovo