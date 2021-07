Garcia, difensore Spagna: “Ciò che temo di più dell’Italia è il gruppo”

Eric Garcia, difensore della Spagna, è intervenuto su Goal.com, ecco le sue parole: “Chi è il pericolo principale? Il gruppo. Stanno giocando molto bene un calcio propositivo, come il nostro. Hanno giocatori molto interessanti a centrocampo, così come in attacco e in difesa, e sappiamo che i centrali e i terzini sono abbastanza offensivi. Dovremo stare molto attenti perché non hanno nessuna stella ma sono tutti molto bravi, il che è ancora più pericoloso. Giocare contro due leggende come Bonucci e Chiellini sarebbe davvero speciale. Nel corso degli anni hanno dimostrato quanto sono bravi e ora continuano a giocare ad altissimo livello nonostante il passare degli anni. Dimostrano giorno dopo giorno di essere tra i migliori. L’ Italia? Hanno esperienza e hanno già vissuto questi momenti in diverse occasioni. Hanno giocatori molto bravi e sono pericolosi a livello offensivo e difensivo. Luis Enrique? Gli sono molto grato per la fiducia che mi ha dimostrato fin dall’inizio. Tutti i calciatori vogliono giocare, ma la mia situazione era chiara e venire qui e collezionare questo minutaggio è qualcosa che va oltre le aspettative. Quando gioco cerco di dare il massimo per restituire la fiducia concessa. Luis Enrique e Pep Guardiola? Sono abbastanza simili, con la stessa diea di gioco: uscita palla a terra, pressione, un messaggio chiaro trasmesso in maniera diretta alla squadra… Lionel Messi? Speriamo rinnovi. Non c’è bisogno di parlare di quanto sia bravo, è il miglior giocatore della storia. Spero di dividere lo spogliatoio con lui”