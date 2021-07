Fabian Ruiz, finora “snobbato”, stasera tornerà in panchina

Luis Enrique ha deciso che si giocherà la semifinale con tutti gli uomini a sua disposizione, nel senso che nessuno sarà in tribuna. E come scrive il Corriere dello Sport, quindi, visti i problemi fisici di Sanabria, anche Fabian Ruiz sarà tra gli abili ed arruolati. Fino ad oggi, inutile negare, il centrocampista del Napoli è stato snobbato dal tecnico iberico. Scrive ancora il Cds: ” Fino ad oggi il centrocampista andaluso è stato snobbato da Luis Enrique se non per i minuti finali delle prime partite. Le caratteristiche del napoletano si conoscono: ultimo passaggio e conclusione dalla distanza. Più che pericoloso, se lasciato libero di calciare fuori area”.