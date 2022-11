EURO 2020 Semifinale – Italia-Spagna, formazioni ufficiali. Emerson Palmieri a sinistra. Sorpresa in attacco per la “roja”

Questa sera a Wembley si giocherà la prima semifinale di Euro 2020 tra l’Italia e la Spagna. In casa azzurra la novità è Emerson Palmieri al posto di Spinazzola. In campo Di Lorenzo e Lorenzo Insigne. Per la “roja” panchina a sorpresa per Morata. Ecco le scelte dei due c.t. Mancini e Luis Enrique.

Factory della Comunicazione

Italia – Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne C.t. Mancini

Spagna – Unai Simón; Azpilicueta, Eric García, Laporte, Jordi Alba; Busquets, Koke, Pedri; Ferran Torres, Dani Olmo y Oyarzabal C.t. Luis Enrique

La Redazione