Riccardo Cucchi, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio CRC, e questo è il suo pensiero tra Europei e Serie A.

“L’Italia parte da favorita, chi non si fidava della nostra Nazionale ha avuto le sue risposte nella partita contro il Belgio. Sono convinto che il centrocampo della squadra sia il cuore palpitante della formazione. L’attacco? È forte, deve dimostrare sul campo le sue qualità.

Insigne? Per il Napoli sarebbe un vantaggio trattenerlo, le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti.

Sarri? Alla Juventus non ha avuto abbastanza tempo, se si ingaggia uno come lui non puoi non darlo”.