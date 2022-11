Buona parte dei club di serie A, Napoli compreso, uniti per una decisione clamorosa in vista del campionato

Ieri pomeriggio si è svolto, nei pressi della sede della Lega calcio, una riunione, dove mancavano Juventus, Inter e Milan, ma c’erano ben nove club, AdL compreso. Il presidente del Napoli ha lanciato l’allarme: «Non ce la facciamo più, riapriamo gli stadi. Ma senza quel limite del 25%, che a me sembra una fregnaccia. Abbiamo una possibilità: quella di riaprire completamente, quindi al 100%, per chi ha il passaporto vaccinale. E sarebbe questo uno stimolo per quegli ignorantoni che non si vaccinano». Anche oggi se ne riparlerà nel corso dell’Assemblea e se non si dovesse raggiungere l’intesa, ci sarebbe il rischio di non partire per il 22 Agosto. Grande rigidità da parte delle società di serie A, ma un segnale forte che viene dato anche al Governo italiano.

Factory della Comunicazione

La Redazione