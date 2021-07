Il direttore sportivo del Bologna Walter Sabatini, intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, ha smentito le voci in merito all’interesse del Napoli sui centrocampisti del Bologna Mattias Svanberg e Jerdy Schouten seguiti da diversi club: “Il Napoli non mi ha mai chiesto Schouten e Svanberg. Svanberg è un ragazzo e un calciatore speciale. Lo ammiro e stimo tanto, pero ribadisco che Giuntoli non mi ha mai contattato per questi due giocatori”.