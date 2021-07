B. Dossena, campione del mondo ’82: “La 10? Meritatissima, è determinante”

Queste le parole di Beppe Dossena, Campione del mondo 1982, ai microfoni su 1 Station Radio: “L’Italia è in un buono stato fisico, gioca bene, è compatta, sa leggere ed interpretare ogni situazione, ha tanta fiducia, siamo nelle migliori condizioni per disputare questa partita. C’è un pizzico di preoccupazione, ma credo che tra le quattro squadre rimaste la nostra sia superiore. Non abbiamo il talento o l’uomo che ci risolve le partite, ma abbiamo un grande collettivo. Siamo maturi, ho grande fiducia. Insigne con la 10? Meritatissima. Sta vivendo un momento molto positivo, è un fattore determinante per la Nazionale”.

Fonte: 1 Station Radio