Ambrosini: “Mancini ha creato la mentalità giusta. Il Napoli di Sarri ha ispirato il cambiamento culturale del calcio”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo Ambrosini, dirigente: “Europei? Siamo quelli che giocano meglio e siamo in semifinale, quindi ci sono i presupposti. Ci vogliono continuità e fortuna oggi. Mancini ha creato mentalità e pensiero di gioco da un paio di anni. Se poi al pensiero aggiungi coraggio, personalità, gruppo e talento allora c’è tutto. Quando giocavo io persi l’Europeo per un gol al 95′, quindi i conti non sono sempre precisi. La delusione rimane, io ho vinto tante partite importanti ma ne ho anche perse in modi particolari.