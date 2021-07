Wembley solo per gli italiani residenti, ma in tre ore esauriti 6400 biglietti

I supporter inglesi non hanno potuto supportare la loro Nazionale all’Olimpico contro l’Ucraina per i 5 giorni di fermo obbligatorio in base alle norme anti Covid, i tifosi italiani vedono ancora una volta chiusi i cancelli di Wembley, dovendosi sottoporre ad una quarantena di 10 giorni e a ben tre costosissimi test. A colorare di azzurro gli spalti dello stadio londinese nella semifinale contro la Spagna saranno i 6400 expat, ovvero italiani che vivono in Gran Bretagna e Irlanda. Stessa sorte anche per i tifosi spagnoli, con l’unica eccezione delle Isole Baleari, per cui, chi proviene da Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera può fare ingresso in Gran Bretagna facendo solo un Covid test che, in caso di risultato positivo, impone naturalmente l’isolamento.

Il Mattino