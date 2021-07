L’arbitro che dirigerà Inghilterra-Danimarca, in programma Mercoledì 7 Luglio, sarà l’arbitro olandese Makkelie. Quest’ultimo è una vecchia conoscenza della nazionale, perchè è stato l’arbitro di Italia-Turchia, gara inaugurale dell’europeo, con non pochi strafalcioni nella sua prestazione. L’Italia, come già si sa sarà arbitrata da Brych, mentre per la finale il favorito è il turco Cakir.