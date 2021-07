UFFICIALE – Evi Popadinova rinnova con il Napoli

Evi Popadinova, attaccante bulgara appena votata per la quinta volta migliore calciatrice del suo Paese, resterà nel Napoli Femminile anche per la stagione 2021/2022. Arrivata lo scorso anno a campionato in corso dall’AaB, club danese con il quale aveva disputato 4 partite e segnato un gol, Popadinova ha giocato in azzurro 13 gare, di cui 11 da titolare, mettendo a segno 4 reti e contribuendo alla permanenza in Serie A del Napoli Femminile.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile