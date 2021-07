TENNIS – Matteo Berrettini ai quarti di finale a Wimbledon

Prosegue la favola sull’erba per l’italiano Matteo Berrettini. Il tennista nativo di Roma, ma tifoso della Fiorentina, dopo aver vinto il Queen’s, arriva ai arti di finale di Wimbledon dopo aver sconfitto il russo Ivashka per 3 set a zero (6-4; 6-3; 6-1). Ora Berettini attenderà il vincente tra il canadese Auger-Aliassime e il tedesco Zverev. Più tardi in campo l’altro italiano Sonego contro il campione svizzero Roger Federer.

La Redazione