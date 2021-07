Spinazzola è già in Finlandia per operarsi al tendine

Leonardo Spinazzola è pronto a rinascere ancora una volta. Lo aveva fatto già dopo l’operazione al crociato di tre anni fa. La rottura del tendine d’Achille sinistro, durante l’ultima partita disputata agli Europei, lo costringerà ad un nuovo intervento chirurgico e ad un nuovo periodo di recupero e riabilitazione. Tempi lunghi, ma lui vuole accorciarli quanto più è possibile. E’ volato in Finlandia dove domani sarà operato dal prof Orava (lo stesso che curò Barzagli, Bonaventura, Beckham e Cristante) e dal dottor Lempainen. Martedì sarà davanti alla tv a tifare Italia perché gli Azzurri ormai sono a un passo dal sogno. «Immaginate quanto sia stato terribile per me che non lo avrò per almeno sei mesi, ma questo è il calcio» ha commentato Mourinho che da venerdì è in quarantena a Trigoria e che è stato tra i primi a chiamare Spinazzola per rincuorarlo.

Il Mattino