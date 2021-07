Quel pazzo mercato in cui Maksimovic potrebbe anche rinnovare…

Il terzino sinistro del Chelsea, Emerson Palmieri, è l’obiettivo numero uno del Napoli per la difesa. Ormai è certo, il giocatore, già seguito anche in passato, piace al nuovo tecnico Spalletti. Ciò che bisognerà raggiungere è l’accordo sulla formula per portarlo a Napoli. Intanto, nell’ imprevedibilità del mercato, avanza la possibilità che sembrava remota negli ultimi mesi, quella di un riavvicinamento tra il club partenopeo e Nikola Maksimovic. Il difensore centrale, il cui contratto è scaduto il 30 giugno, potrebbe addirittura rinnovare. Il serbo svincolato, è seguito sia da club in Italia (Lazio e Fiorentina) che all’estero.

Il Mattino