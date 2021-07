PRIMAVERA 1 – La Juventus è sulle tracce di Ekong

L’Empoli del tecnico Buscè, richiesto da club di serie C, ha vinto lo scudetto Primavera e questo lo deve al talentuoso Ekong. La punta svedese nata in Nigeria, vive in Italia a Reggio Emilia ed è entrata nelle mire della Juventus. Il club bianconero ha sempre dimostrato di avere occhio per i giovani di talento e non si esclude, come riporta mondoprimavera.com, che possa essere la prossima destinazione di Ekong.

Fonte: foto Leonardo Bartolini