Marolda: “Gattuso? Poteva restare ma non ha accettato le clausole di De Laurentiis”

Francesco Marolda, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte a Marte Sport Live. “Quale Italia ha più qualità? In linea di principio dovrebbe piacere sempre l’ultima ma l’Italia del 1982 fece una cavalcata inaspettata, ci fu l’esplosione di Paolo Rossi. Quella Nazionale, che giocava molto all’italiana esaltando il nostro calcio, la ricordo con maggiore emozione. Gattuso? Ho molto rispetto dell’uomo e del lavoratore e non ho mai pensato che potesse essere razzista. Se avesse avuto calma, pazienza, intelligenza e prudenza di parlare meglio durante il campionato sarebbe stato meglio per lui e il Napoli. Poteva restare ma non ha accettato le clausole di De Laurentiis, che comunque ha scelto un tecnico sergente di ferro. Ha vinto la Coppa Italia ed è rimasto. Spalletti lo ha scelto De Laurentiis e non Giuntoli. Un punto in classifica incide molto nel futuro di qualsiasi club. Il Napoli deve ridimensionare nelle uscite e può puntare su giocatori funzionali al gioco. In questo periodo di COVID-19 l’allenatore dovrà essere un valore aggiunto”.