Si legge su ilmattino.it,

“Parlano la stessa lingua, il francese, e hanno lo stesso obiettivo: convincere il Napoli a confermarli per il prossimo anno. Kevin Malcuit dà appuntamento al compagno Adam Ounas via social: «A presto, fratello» scrive il terzino francese che proprio come il compagno troverà per la prima volta Spalletti e proverà a guadagnarsi il posto in squadra”.