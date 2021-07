Non è un mistero che il Napoli ha nel terzino sinistro il ruolo principale per accontentare Luciano Spalletti e il nome ci sarebbe. Si tratta di Emerson Palmieri che al momento è al Chelsea. Il laterale mancino dovrebbe prima rinnovare per un anno e poi trovare sistemazione. Negli ultimi giorni si sono fatte avanti l’Inter e la Roma, quest’ultima per la questione Spinazzola, ma il giocatore sembra orientato verso l’azzurro che ritroverebbe il mister quando era in maglia giallorossa.

La Redazione