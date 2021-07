Higuain, parla Nicolas: “L’addio al Napoli fu causato da mancate promesse di ADL, non si trattò di soldi”

Alla fine, quando si tratta di Higuain, non si può non finire che con il parlare di Napoli e di De Laurentiis. Nicolas, fratello del Pipita e suo agente, ritorna su quanto successo e sulle polemiche che ne sono conseguite e ne parla ai microfoni di Tuttonapoli.net. “De Laurentiis? Non voglio parlare di lui perché gli darei troppa importanza. Lui non ha mantenuto la parola che mi aveva dato, in quel momento è finito tutto. Per me la parola data è più importante di una carta firmata. Quando io ho fatto un patto con te e ci diamo la mano, finisce lì”.

Il patto riguardava il rinnovare col Napoli con un aumento e poi andare via?

“No, avevamo chiesto altre cose. Non era una questione economica, avevamo chiesto cose per aiutare la società a crescere e migliorare le cose. Immaginate che Gonzalo è stato sette anni al Real Madrid, stiamo parlando di un’esperienza incredibile nel mondo del calcio. Quando lui ha proposto delle cose al Napoli per aiutare a crescere, De Laurentiis non ha voluto ascoltarlo.

Quando la Juve ci ha comunicato che voleva pagare la clausola, Gonzalo mi ha detto di non voler più parlare con De Laurentiis ed è successo quello che sapete. Non era una questione economica, erano cose per migliorare la squadra, l’infrastruttura ed il campo di allenamento. Lui invece ascoltava e poi si faceva uscire le cose dall’altro orecchio. Per questo è finita la storia con lui”.