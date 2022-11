Gennaro Gattuso: “Napoli? Orgoglioso di aver allenato una grande in una piazza straordinaria. Io non sono mai stato razzista”

Dopo oltre 4 mesi di silenzio l’ex tecnico del Napoli Gennaro Gattuso è stato intervistato da “Repubblica” sulla sua esperienza sulla panchina azzurra e sugli altri temi come il razzismo e la vicenda Fiorentina. “Mendes è un amico, mi dà consigli per la mia carriera visto che ha grandissima esperienza. Il mercato non spetta a me, ma ai dirigenti. I ruoli li rispetto sempre. Sono ambizioso e voglio giocatori forti e funzionali alla mia squadra, indipendentemente dal loro procuratore. Rocco Commisso? Non posso parlare di questo tema, anche perché è una persona che dal vivo non ho mai incontrato. Non ho l’ossessione di parlare a tutti i costi. Ho soltanto il vizio di dire la verità. Tanto, se una cosa non sta in piedi, cade da sola. Sul Napoli Sono orgoglioso d’aver allenato una grande squadra in una grande città. In una stagione con problemi e infortuni mai visti abbiamo perso la qualificazione Champions per un solo punto, con partite spesso spettacolari. Infine il razzismo io non lo sono. Mi hanno chiamato terrone in tutti gli stadi. E ora sono vittima dell’odio da tastiera”.

