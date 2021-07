Galderisi: “Spagna? Non mi fido. Noi siamo forti, ma può dare fastidio”

Giuseppe Galderisi, ex calciatore ed allenatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte a Marte Sport Live.

“Spagna? Non mi fido assolutamente. Ogni partita ha la sua storia, noi siamo all’altezza della situazione e abbiamo una costante crescita, sia come gruppo che individualmente. Ci sentiamo forti e lo siamo ma la Spagna dà fastidio, non ha il palleggio di qualità di un tempo ma comunque importante. Noi però facciamo giocar male tutti: la Svizzera l’abbiamo massacrata e poi ha fatto ciò che ha fatto, il Belgio anche è andato in difficoltà. Ma ogni partita fa storia a sé. La Nazionale però cerca la fortuna attraverso qualità tecniche e morali. Raspadori? Ho grande fiducia, non vedo l’ora che Mancini lo butti dentro perché sa giocare fuori e palleggia bene, poi è rapido e bravo, insomma ha caratteristiche diverse dagli altri. Però per come la vedo io penso che si darà fiducia a Immobile ed è giusto così. I più criticati dopo l’Austria sono stati Barella e Insigne ed entrambi hanno segnato. Questa è una capacità di Mancini. Italia favorita? Questo mi preoccupa un po’ però è vero che ce lo siamo guadagnato sul campo. In ogni partita difficile abbiamo trovato la via giusta, tutto ciò che si dice di noi è guadagnato. Non mi sembra una squadra che soffre la pressione, vedo spensieratezza che ti permette di credere in te stesso. Sarà una partita dura ma lo sarà anche per la Spagna. Sarebbe bello vedere una finale Italia-Inghilterra ma non escludo sorprese, spero più di là che di qua”.