Franco Porzio, ex campione pallanuotista: “I punti di forza dell’Italia? Il portiere, la difesa ed il centrocampo…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Franco Porzio, ex pallanuotista:

“Ogni volta che si affrontano Italia e Spagna mi torna in mente la finale di pallanuoto alle Olimpiadi di Barcellona 1992. Ricordo che quella partita era l’ultimo evento dei Giochi olimpici, la Spagna credeva di chiudere con un trionfo ed infatti sugli spalti era presente anche il re. Invece, seppur da sfavorita, la Nazionale italiana vinse la medaglia d’oro. Previsioni per la semifinale degli Europei? L’Italia non deve abbassare la guardia, non mi fido al 100% quando gli azzurri vengono dati come favoriti. I punti di forza dell’Italia? Il portiere, la difesa e il centrocampo. Nella storia del calcio italiano, a mio avviso, non c’è mai stato un estremo difensore della personalità e della bravura di Donnarumma a 22 anni. Spero che Immobile possa sbloccarsi, anche se forse sarebbe più opportuno far giocare Belotti dal primo minuto”.

Fonte: Radio Punto Nuovo