Euro 2020 – Spagna, brava sì, ma tanto fortunata

Domani sera allo stadio Wembley di Londra, la Spagna di Luis Enrique affronterà l’Italia di Mancini per la semifinale di Euro 2020. La nazionale di Enrique ha il miglior attacco del torneo (12 gol), ma in realtà finora è stata aiutata anche da tanta fortuna. Infatti sono stati tre gli autogol degli avversari che hanno dato una spinta in più. Due nel girone, contro la Slovacchia, una ai quarti, contro la Svizzera. In patria l’hanno chiamato effetto «Propria puerta» ed è sicuramente un dato molto significante perché la Spagna miglior attacco di Euro 2020 in realtà è contestatissima dai suoi tifosi per la mancanza di un bomber vero.

In realtà la Spagna un centravanti ce l’ha, Alvaro Morata, ma un pò sotto tono, al punto da essere più volte contestato, e minacciato sui social, dai tifosi. Ma pare che a segnare ci stiano pensando esterni e difensori.

Fonte IlMattino.it