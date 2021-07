Clamoroso addio all’interno della società del Napoli

Il Napoli di Luciano Spalletti, il mister verrà presentato l’8 Luglio a Castel Volturno, ci sono e non è escluso che ci saranno novità in società. Oltre al ritorno come team manager di Beppe Santoro, potrebbe però esserci l’addio di Alessandro Formisano. Secondo le pagine di Repubblica, l’Head of operations del club partenopeo avrebbe fatto intendere che vorrebbe fare una nuova esperienza. Si attendono novità sulla questione.

La Redazione