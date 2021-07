Angelo Forgione, scrittore: ““Insigne meglio di Totti in Nazionale? Forse…”

A “Punto Nuovo Sport Show”, Angelo Forgione, scrittore:

“Insigne meglio di Totti in Nazionale? I numeri 10 non hanno mai brillato particolarmente con l’Italia. Del Piero e Totti non hanno lasciato tracce indelebili, Baggio è quello che ha fatto meglio di tutti, sebbene, a differenza di Del Piero e Totti, non abbia vinto nulla con la maglia azzurra. Insigne, forse, sta facendo anche meglio rispetto a questi colleghi più blasonati. A Napoli si deve tifare per l’Italia, però ciò non nasconde le nefandezze politiche e sociali collegate all’atavica questione meridionale, che rappresenta un unicum nel panorama mondiale. È sbagliato collegare il meridionalismo, che è un discorso culturale, al leghismo, che riguarda soltanto la politica”.

Fonte: Radio Punto Nuovo