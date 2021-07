Wembley, più spettatori, ma sempre e solo per gli italiani residenti

Italia, ancora a Wembley, dove toccherà ai soli italiani residenti nel Regno Unito sostenere gli Azzurri. Perché permangono sull’isola le severe restrizioni anti Covid. Come d’accordo con la Uefa, le autorità locali hanno deciso di aumentare ad oltre 60mila il numero di spettatori che potranno assistere alla semifinale contro la Spagna. Un aumento di pubblico che ha fatto molto discutere: ma il governo di Sua Maestà ha tirato dritto, convinto che il protocollo sanitario offra garanzie per scongiurare nuovi focolai. Forte anche di un piano vaccinale grazie al quale finora oltre l’85% della popolazione adulta ha già ricevuto la prima dose, mentre il 63% è interamente immunizzato. L’ingresso allo stadio verrà ristretto a chi ha completato la doppia vaccinazione e a quelli in possesso dell’esito negativo di un test antigenico, effettuato nelle 48 ore precedenti il fischio d’inizio dell’incontro. Confermato l’obbligo della mascherina così come, per quanto possibile, il distanziamento interpersonale almeno di un metro.

Il Mattino