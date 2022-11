[Video] COPA AMERICA – Uruguay-Colombia 2-4 (d.c.r.), Ospina decisivo nella lotteria dal dischetto. “Cafeteros” in semifinale

Questa notte a Brasilia si è giocato il secondo quarto di finale tra l’Uruguay e la Colombia e la partita è stata davvero incerta. Meglio i “cafeteros” nel complesso dove è Zapata ad avere l’occasione migliore. Si va alla lotteria dei rigori dove il portiere del Napoli Ospina para ben due tiri dal dischetto di Gimenez e Vina. La Colombia approda in semifinale dove affronterà in semifinale l’Argentina vincente per 3-0 contro l’Ecuador. In gol per l’albiceleste De Paul, Lautaro Martinez e Messi. Il capitano dei sudamericani e del Barcellona autore anche di due assist.

Factory della Comunicazione

La Redazione