Tra i tanti nomi e le ipotesi in entrata, il discorso in merito al rinnovo del capitano e i parametri zero, si muove qualcosa in uscita. E’ il caso di Mario Rui. Per il terzino portoghese spuntano le pretendenti. La prossima settimana è attesa un’offerta del Galatasaray. Il laterale ex Roma è appetito dal club turco, che secondo Sky Sport a breve potrebbe offrire circa 5-6 milioni di euro.