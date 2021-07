SKY – Napoli-Maksimovic, non si esclude un colpo di scena

Il nuovo corso di Luciano Spalletti è cominciato, tra una visita a Castel Volturno, una chiacchierata all’Hotel Britannique, si sta pianificando il futuro. Secondo il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio, potrebbe esserci un colpo di scena per Nikola Maksimovic. Il difensore serbo è a parametro zero, ma il club azzurro potrebbe la prossima settimana incontrare il giocatore e il suo entourage e discutere del rinnovo ma con cifre diverse. Il tutto per confermarsi in maglia partenopea, ma soprattutto in serie A.

La Redazione