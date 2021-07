Sì, “u tiraggir” di Insigne è come quello che vedevamo in Holly e Benji

Il tormentone parte da Alessandro Florenzi, che poi è anche il fedelissimo compagno di Lorenzo Insigne negli scherzi ai danni di Ciro Immobile. Il terzino del Psg ha immediatamente postato nelle proprie storie Instagram una foto di Insigne con il commento «Ciao a tutti, sono u tiraggir». Scritto proprio così: una parola sola. E sui social lo slogan è diventato virale! C’è chi lo ha paragonato ai celebri tiri da lontano del cartone giapponese Holly e Benj, chi ha pubblicato improbabili scene di esultanze folli al gol di Lorenzo e chi invece ancora non si capacita del gesto. Tra i più gettonati, poi, ci sono i video. Su tutti quello di alcuni tifosi che in presa diretta hanno previsto il gol di Insigne invocando il tiro a giro, per poi filmare la loro stessa incredulità sulle tribune dell’Allianz Arena di Monaco nel vedere il pallone magistralmente calciato dal napoletano, finire in rete.

