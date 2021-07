“Sei bella come un tiro a giro”, solo se è firmato Insigne, però!

Tanti anche i tifosi che hanno rivolto un pensiero al patron De Laurentiis. «Se continua così, finirà che mi chiede l’aumento» aveva detto il presidente qualche settimana fa. «E mo’ chi lo sente De Laurentiis?» chiede Paolo, «Non vorrei essere nei panni di De Laurentiis dopo questo super gol» aggiunge Mario. Fino alla domanda di Fabrizio: «Caro presidente, cosa aspettiamo a sederci a questo tavolo per il rinnovo? Vogliamo farci rubare il tiro a giro?»

Il rapporto, dopo la delusione relativa al concludersi del campionato scorso, pare potersi ricomporre. Il gol di Lorenzo Insigne ha fatto saltare il banco. Il gol di venerdì è stato per Insigne e per i napoletani una rivincita.scrive Riccardo su Twitter e a seguirlo sono in tanti.le parole di Manu, «Hai risposto alle critiche come solo tu sai fare. Insigne poco decisivo quando conta? Ecco come si fa» gli fa eco Antonio. «Alla prossima ragazza dirò» scherza Daniele in rete, «Grande capitano, tutta Napoli è con te» il messaggio di Ania.