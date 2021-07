Rai – Pochi cambi contro la Spagna, Mancini si affiderà agli undici dell’ultima contro il Belgio

Martedì sera a Wembely l’Italia di Mancini sfiderà la Spagna di Henrique per la semifinale di Euro 2020. Stando a quanto riportato da Rai Sport il tecnico azzurro resterà con gli undici che hanno giocato l’ultima contro il Belgio.

Si va verso la conferma del tridente offensivo con Chiesa, Immobile ed Insigne, ed il centrocampo ormai collaudato con Jorginho regista e la coppia Verratti-Barella interni.

A rafforzare le certezze del tecnico della Nazionale italiana ci si stanno mettendo anche degli acciacchi fisici che hanno colpito alcuni azzurri come ad esempio quelli che quest’oggi hanno impedito di allenarsi in gruppo a Belotti e Toloi che hanno lavorato in maniera differenziata in palestra.