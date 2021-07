Per bookmaker Italia favorita nella sfida con la Spagna. Le quote

Italia e Spagna di nuovo una contro l’altra. Quella che fu la finale agli Europei 2012 vale stavolta l’accesso all’ultimo atto di Euro 2020. Anche i betting analyst sono convinti che gli azzurri possano battere la squadra di Luis Enrique tanto che l’accesso in finale dell’Italia, riporta Agipronews, si trova in quota a 1,80 su Snai, contro il 2 riservato alle Furie Rosse. Il successo nei tempi regolamentari vale 2,55 volte la posta mentre quello spagnolo è in quota a 2,95 con il pareggio fissato a 3,10. A far pendere la bilancia leggermente dalla parte azzurra ci sono anche i precedenti agli europei con il bilancio che sorride alla Nazionale, capaci nei sei precedenti di vincere 2 volte, pareggiare 3 e perdere solo nella finale del 2012 con un nettissimo 4-0: lo stesso risultato, stavolta, è altissimo a quota 100 mentre l’esito più probabile è il successo di Mancini per 1-0, che vale 7,50 volte la posta. A sfidarsi, poi, saranno due dei migliori attacchi del torneo: l’importanza della posta in palio, però, suggerisce una partita bloccata con l’Under 2.5 a 1,60 e l’Over 2.5 che vale 2,20 volte la posta.

Fonte: CdS