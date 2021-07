Osimhen sarà a Dimaro punto fermo dell’attacco, il nigeriano subito disponibile per Spalletti

La certezza è Osimhen, l’attaccante nigeriano sarà già a Dimaro e si allenerà fin dal primo giorno con Spalletti: il nuovo tecnico, quindi, potrà lavorare subito con Victor che sarà il punto di riferimento in attacco, reparto che ruoterà intorno a lui. Un punto fermo, da considerare in tal senso incedibile, un giovane sul quale il Napoli ha investito molto in termini economici ed è legato da un lungo contratto. Il nuovo allenatore azzurro, quindi, potrà lavorarci per farlo crescere ulteriormente e valorizzarlo al massimo dopo la prima annata in maglia azzurra che è stata caratterizzata per lui da un lungo stop per l’infortunio alla spalla. Fonte: Il Mattino