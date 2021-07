Napoli-Emerson Palmieri, l’agente del giocatore del Chelsea può essere decisivo

Lo sfortunato Leonardo Spinazzola, rottura del Tendine d’Achille, nel corso di Belgio-Italia, potrebbe essere l’occasione per Emerson Palmieri di mettersi in mostra. Il giocatore italo-brasiliano del Chelsea, sarà anche un pezzo pregiato del mercato estivo. Il Napoli di Luciano Spalletti non è un mistero che lo abbia messo nel mirino e bisognerà convincere il Chelsea. Il suo nuovo agente Zahavi, come riporta ilmattino.it, influente in tutta Europa, farà da spalla all’altro procuratore Fernando Malta per far partire il loro assistito in maglia azzurra. In attesa delle prossime mosse sull’ex Roma e Palermo, potrebbe essere ceduto Mario Rui, dove il Galatasaray vorrà acquistare il laterale portoghese.

La Redazione