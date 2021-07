Lorenzo e Ciro, fianco a fianco in Europa come le mogli ad Ibiza

I mariti in giro per l’Europa, le mogli ad Ibiza. Ovvero, Insigne ed Immobile fianco a fianco ad inseguire il sogno europeo, Jenny e Jessica idem, ma in vacanza. al lavoro e le mogli in vacanza. E se gli uomini in ritiro condividono una stanza d’albergo, le donne hanno invece affittato una casa sull’isola: un po’ di relax, il mare con i bambini e poi le partite davanti al televisore a tifare come matte per l’Italia. Per Lore e per Ciro, con tanto di video social. Che ansia, che orgoglio e che gioia: a testa altissima, protagonisti e ora anche in semifinale con la Spagna. Super casualità: loro, le signore Jenny e Jessica, saranno insomma infiltrate azzurre alle Baleari, feudo della Roja nonostante l’assalto dei turisti italiani. Ibiza provincia di Napoli? Più o meno, sì: appuntamento a martedì, per il penultimo ostacolo, e forza Italia. La residenza Insigne-Immobile è quasi pronta: le signore chiamano, i mariti dovranno rispondere. Olé.